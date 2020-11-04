Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден лидирует, как минимум, в двух ключевых штатах. Его поддержали в Огайо и во Флориде.

Об этом сообщает Reuters.

По результатам обработки 80% голосов, во Флориде Байден получает 49,7% голосов, в то время, как Трамп — 49,4%.

Кроме того, в Огайо у Байдена 62,8% голосов, в то время как у Трампа 36,1%. Огайо приносит кандидату 18 голосов.

Также Байден лидирует в Пенсильвании, где он может получить 20 голосов.

По предварительным результатам, Байден побеждает в Вермонте, что принесет ему 3 голоса избирателей.

Трамп пока лидирует в Индиане (может получить 11 голосов), Кентуки (8 голосов), Вирджинии (13 голосов), Северной Каролине (15 голосов) и Джорждии (16 голосов).

Отметим, что предварительные результаты выборов в США будут известны уже утром. Сейчас в стране закрываются избирательные участки и американские СМИ публикуют первые результаты.

Напомним, клиент букмекерской конторы Betfair в Великобритании поставил 1 млн фунтов ($1,29 млн) на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США, которые состоятся во вторник.