Действующий президент США республиканец Дональд Трамп победил своего соперника от демократов Джо Байдена в одном из ключевых штатов — Флориде.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Politico и Fox News.

По результатам подсчета 98% бюллетеней, Трамп набрал 51,30% голосов, а Байден - 47,80% голосов. Действующий президент победил во Флориде и на выборах 2016 года.

Официально подсчет голосов еще не завершен, однако значительный разрыв между кандидатами свидетельствует, что остальные голоса кардинально не повлияют на окончательный результат.

Следует отметить, что поражение Джо Байдена в этом штате не является критическим для его общего результата. Он имеет запас голосов, в частности, в западных штатах, где избирательные участки только закрываются и подсчет еще не начался.

Флорида входит в число так называемых колеблющихся штатов — где до последнего неизвестно, какая партия и кандидат победит на выборах. К ним также относятся Джорджия, Айова, Северная Каролина, Огайо и Техас.

Победа во Флориде дает кандидату 29 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Это больше, чем в любом другом колеблющемся штате.

В Огайо (18 голосов выборщиков) Трамп опережает Байдена на 8%, в Техасе (38 голосов) он лидирует с отрывом в три пункта, в Джорджии (16 голосов) — на расстоянии 11 пунктов.

Ранее сообщалось, что Джо Байден лидировал в Огайо и во Флориде.