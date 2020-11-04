В Министерстве здравоохранения не исключают введение в Украине карантина «выходного дня».

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире «Сніданка з 1+1», пишет «РБК-Украина».

В частности, он предположил, что закроют большое количество магазинов, кафе и рестораны могут работать на «вынос».

— Я не исключаю, что предложим карантин «выходного дня», когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни, - заявил он.

По словам министра, комендантского часа в Украине не будет, ведь для этого в стране нужно ввести чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось, что глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий предлагает ввести в Украине карантин «выходного дня» и отправить на дистанционное обучение вузы и школы.