Кандидат от республиканцев Дональд Трамп, по предварительным результатам, лидирует в шести ключевых штатах.

Согласно данным The Washington Post, речь идет о Флориде, Джорджии, Айове, Северной Каролине, Техасе и Огайо.

В этих штатах до последнего не было известно, какая партия и кандидат победит на выборах.

В частности, Флорида приносит Трампу 29 голосов выборщиков, Джорджия — 16, Айова — 6, Северная Каролина — 15, Техас — 38, Огайо — 18.

В то же время, в Аризоне, после подсчета 79% голосов лидирует Байден. У него 52,5%, у Трампа — 46,1%

Напомним, что действующий президент США республиканец Дональд Трамп победил своего соперника от демократов Джо Байдена в одном из ключевых штатов — Флориде.