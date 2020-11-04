Национальное собрание Франции поддержало продление чрезвычайного положения в сфере охраны здоровья до 14 декабря, а не середины февраля, как хотело правительство.
Об этом сообщает Le Figaro.
— Празднование конца года — это привилегированный момент. Все должно быть сделано, чтобы позволить французам встретиться со своими семьями, - заявила депутат республиканцев Жозиан Корнелуп.
Другие политические группы просили о пересмотре положения о чрезвычайном положении в декабре или январе, утверждая, что 16 февраля — слишком отдаленная дата.
В правительстве же считают, что продление исключительного режима до середины февраля, то есть на три месяца, является «необходимым, адаптированным и пропорциональным» ситуации в области здравоохранения.
В результате, депутаты согласились продлить чрезвычайное положение до 14 декабря. Впрочем у правительства все еще есть возможность повести свое предложение во время окончательного голосования в парламенте в пятницу.
Чрезвычайное положение в области здравоохранения позволяет ограничить передвижение или ввести другие ограничения для населения.
Сенат, в котором доминирует правая оппозиция, в минувшую пятницу ограничил продление чрезвычайного положения в области здравоохранения датой 31 января.
Напомним, что Правительство Словакии одобрило повторное введение чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.
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Национальное собрание Франции поддержало продление чрезвычайного положения в сфере охраны здоровья до 14 декабря, а не середины февраля, как хотело правительство.
Об этом сообщает Le Figaro.
— Празднование конца года — это привилегированный момент. Все должно быть сделано, чтобы позволить французам встретиться со своими семьями, - заявила депутат республиканцев Жозиан Корнелуп.
Другие политические группы просили о пересмотре положения о чрезвычайном положении в декабре или январе, утверждая, что 16 февраля — слишком отдаленная дата.
В правительстве же считают, что продление исключительного режима до середины февраля, то есть на три месяца, является «необходимым, адаптированным и пропорциональным» ситуации в области здравоохранения.
В результате, депутаты согласились продлить чрезвычайное положение до 14 декабря. Впрочем у правительства все еще есть возможность повести свое предложение во время окончательного голосования в парламенте в пятницу.
Чрезвычайное положение в области здравоохранения позволяет ограничить передвижение или ввести другие ограничения для населения.
Сенат, в котором доминирует правая оппозиция, в минувшую пятницу ограничил продление чрезвычайного положения в области здравоохранения датой 31 января.
Напомним, что Правительство Словакии одобрило повторное введение чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.