Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес выиграл выборы и переизбран на свою должность.
В Харьковской городской территориальной избирательной комиссии обработали 100% протоколов, сообщает «Суспільне».
Официальные результаты выборов объявят уже сегодня днем, 4 ноября.
Всего в голосовании приняли участие 323 218 людей, их голоса разделились так:
Геннадий Кернес — 60,34% (195044 голосов);
Александр Фельдман — 14,32% (46278);
Алексей Кучер — 7,24% (23401);
Олег Абрамичев — 6,6% (21315);
Игорь Черняк — 3,12% (10085);
Александра Нарыжная — 1,94% (6282);
Никита Соловьев — 1,3% (4199);
Денис Ярославский — 1% (3233);
Сергей Кушнарев — 0,76% (2470);
Игорь Приходько — 0,58% (1888);
Ирина Денисова — 0,42% (1371);
Валерий Безлепкин — 0,17% (564);
Наталья Пилипенко — 0,17% (558);
Георгий Лаговский — 0,11% (349).
Еще 6180 бюллетеней признаны недействительными.
Напомним, что во вторник, 3 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов.
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Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес выиграл выборы и переизбран на свою должность.
В Харьковской городской территориальной избирательной комиссии обработали 100% протоколов, сообщает «Суспільне».
Официальные результаты выборов объявят уже сегодня днем, 4 ноября.
Всего в голосовании приняли участие 323 218 людей, их голоса разделились так:
Геннадий Кернес — 60,34% (195044 голосов);
Александр Фельдман — 14,32% (46278);
Алексей Кучер — 7,24% (23401);
Олег Абрамичев — 6,6% (21315);
Игорь Черняк — 3,12% (10085);
Александра Нарыжная — 1,94% (6282);
Никита Соловьев — 1,3% (4199);
Денис Ярославский — 1% (3233);
Сергей Кушнарев — 0,76% (2470);
Игорь Приходько — 0,58% (1888);
Ирина Денисова — 0,42% (1371);
Валерий Безлепкин — 0,17% (564);
Наталья Пилипенко — 0,17% (558);
Георгий Лаговский — 0,11% (349).
Еще 6180 бюллетеней признаны недействительными.
Напомним, что во вторник, 3 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов.