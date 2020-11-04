Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме, пишет «Украинская правда».

— Мы готовились к большому празднованию. Мы все выиграли. Результаты сегодня вечером были феноменальными... Честно говоря, мы таки выиграли эти выборы, - сказал Дональд Трамп.

Он заявил о победе во Флориде, Джорджии, Северной Каролине и Огайо.

— Мы выиграли в Техасе с преимуществом 700 тысяч голосов, и они даже не включают это в итоги. Мы все выигрывали. И внезапно это было отменено, - сказал Дональд Трамп.

Он также заявил, что обратится в Верховный суд США в связи с ситуацией на выборах. Он утверждает, что с американским народом проводят «крупное мошенничество», не объясняя, как.

При этом он сказал о лидерстве в Пенсильвании — как и его соперник Джо Байден ранее в ночь выборов. Однако говорить о победителе в штате еще слишком рано.

После этого выступил вице-президент Майк Пенс, который высказался не столь категорично, заявив, что «мы на пути к победе, и мы снова сделаем Америку великой».

Последние избирательные участки в США закрылись только утром по киевскому времени и подсчет голосов продолжится сегодня в течение дня, и возможно, даже дольше.

Напомним, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп, по предварительным результатам, лидирует в шести ключевых штатах.