В Кривом Роге школьник сообщил о заложенной взрывчатке в помещении учебного заведения в Долгинцевском районе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В частности, 3 ноября а полицию поступило сообщение о возможном взрыве в здании школы. На место происшествия прибыли правоохранители, взрывотехники и кинологи. В результате осмотра здания и прилегающей территории взрывоопасных предметов найдено не было.

Правоохранители установили личность нарушителя, им оказался ученик 4-го класса. Во время досмотра у него изъяли телефон, с которого поступило сообщение о минировании.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

В отношении родителей правоохранители составят административный протокол по статье 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Правоохранители напоминают: за ложные сообщения о заминировании предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до шести лет. За подобные поступки детей к ответственности будут привлечены их родители.

Напомним, утром в понедельник, 24 июня, от неизвестных поступило сообщение о якобы минировании нескольких детских садов в Николаеве.