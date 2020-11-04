Штат Орегон первым в США декриминализовал хранение небольших количеств тяжелых наркотиков и легализовал галлюциногенные грибы для терапевтических целей.

Как сообщает AFP, голосование по этим мерам было проведено параллельно с проведением президентских выборов в США.

Согласно инициативе, хранение небольших количеств запрещенных наркотиков, таких как героин и кокаин, в Орегоне будет считаться гражданским нарушением, а не уголовным. Это сделано с целью сменить практику наказания наркозависимых людей на помощь в лечении.

– Наказание за употребление наркотиков и наркоманию обходится дорого и не работает. Лечение от наркозависимости — это лучший подход, - говорится в заявлении Альянса по наркополитике.

Вторая инициатива штата Орегон легализует терапевтическое использование псилоцибина, или «волшебных грибов», для людей старше 21 года, страдающих от ряда заболеваний, включая депрессию, зависимость и тревогу.

Кроме того, в день президентских выборов еще четыре американских штата — Нью-Джерси, Монтана, Южная Дакота и Аризона — проголосовали за легализацию рекреационной марихуаны для взрослых (используется без медицинского обоснования).

Таким образом, число штатов США, которые одобрили рекреационную марихуану, составило 15. Медицинский каннабис, в свою очередь, легален в 33 штатах США.

Орегон в 1973 году стал первым штатом, декриминализовавшим марихуану.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что украинское общество пока не готово к легализации короткоствольного оружия и проституции и декриминализации легких наркотиков.