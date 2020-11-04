Об этом заявила представитель штаба Байдена Джен О'Малли Диллон, передает CNN.

По ее словам, заявление Трампа «возмутительно и некорректно» и подсчет голосов не прекратится. Также там заверили, что готовы добиваться справедливого подсчета голосов, если республиканец обратится в суд.

— Заявление президента о попытке прекратить подсчет должным образом поданных бюллетеней возмутительно и некорректно. Потому что это попытка отобрать демократические права американских граждан, — заявили в штабе.

Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.