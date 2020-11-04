В штабе демократа Джо Байдена отреагировали на заявление действующего президента США Дональда Трампа о его готовности обратиться в Верховный суд, чтобы прекратить подсчет голосов. Не всех, а тех, которые отдали по почте.
Об этом заявила представитель штаба Байдена Джен О'Малли Диллон, передает CNN.
По ее словам, заявление Трампа «возмутительно и некорректно» и подсчет голосов не прекратится. Также там заверили, что готовы добиваться справедливого подсчета голосов, если республиканец обратится в суд.
— Заявление президента о попытке прекратить подсчет должным образом поданных бюллетеней возмутительно и некорректно. Потому что это попытка отобрать демократические права американских граждан, — заявили в штабе.
Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.
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В штабе демократа Джо Байдена отреагировали на заявление действующего президента США Дональда Трампа о его готовности обратиться в Верховный суд, чтобы прекратить подсчет голосов. Не всех, а тех, которые отдали по почте.
Об этом заявила представитель штаба Байдена Джен О'Малли Диллон, передает CNN.
По ее словам, заявление Трампа «возмутительно и некорректно» и подсчет голосов не прекратится. Также там заверили, что готовы добиваться справедливого подсчета голосов, если республиканец обратится в суд.
— Заявление президента о попытке прекратить подсчет должным образом поданных бюллетеней возмутительно и некорректно. Потому что это попытка отобрать демократические права американских граждан, — заявили в штабе.
Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.