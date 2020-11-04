Сегодня, 4 ноября, исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение о начале в Николаеве отопительного периода.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

– Начать отопительный период на всех объектах жилищного фонда, других объектах, кроме населения, которое пользуется природным газом или электрической энергией для нужд отопления, согласно нормам и нормативам потребления с 06.11.2020. Подключение систем теплоснабжения проводить на основании нарядов, выдаваемых исполнителями услуг, - говорится в документе.

Теплоснабжающие предприятия, начиная с 6 ноября, должны начать пуск котельных для подачи тепла потребителям всех форм собственности.

Ранее сообщалось, что производители тепла в 24 населенных пунктах Украины до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов.