Министерство иностранных дел Литвы направило Беларуси ноту протеста с призывом остановить запуск атомной электростанции (БелАЭС), построенной у литовской границы. Вильнюс считает ее небезопасной.

Об этом сообщает пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

– Литва осуждает безответственные действия Беларуси, которые увеличивают ядерную и природоохранную угрозы не только для самой Беларуси или Литвы, но и для всей Европы, - говорится в документе.

Вильнюс считает необходимым остановить ввод станции в эксплуатацию пока на ней не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и природоохранные требования. Также парламент балтийской республики объявил станцию угрозой национальной безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва недовольна запуском Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) вблизи белорусско-литовской границы и в 50 километрах от Вильнюса. Литва направила соответствующую ноту протеста в Минск.