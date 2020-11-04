Премьер Дании Метте Фредериксен и 13 членов правительства переходят на дистанционную работу и сдадут тест после того, как у министра юстиции подтвердили коронавирус.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на DPA.
Вечером накануне министр юстиции Ник Хеккеруп сообщил, что получил положительный тест на коронавирус и имеет симптомы.
Последний раз он лично встречался с коллегами на прошлой неделе. В пресс-службе премьера сообщают, что тогда все члены правительства соблюдали меры безопасности.
В дополнение к министру юстиции, о положительном тесте сообщил также лидер оппозиционной Консервативной партии Сорен Папе.
Накануне, 3 ноября, в Дании зарегистрировали новый рекорд заражений - 1353. Население страны - 5,8 млн.
Напомним, ранее правительство Италии приняло решение об усилении карантина на всей территории страны, в частности, о введении комендантского часа.
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Премьер Дании Метте Фредериксен и 13 членов правительства переходят на дистанционную работу и сдадут тест после того, как у министра юстиции подтвердили коронавирус.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на DPA.
Вечером накануне министр юстиции Ник Хеккеруп сообщил, что получил положительный тест на коронавирус и имеет симптомы.
Последний раз он лично встречался с коллегами на прошлой неделе. В пресс-службе премьера сообщают, что тогда все члены правительства соблюдали меры безопасности.
В дополнение к министру юстиции, о положительном тесте сообщил также лидер оппозиционной Консервативной партии Сорен Папе.
Накануне, 3 ноября, в Дании зарегистрировали новый рекорд заражений - 1353. Население страны - 5,8 млн.
Напомним, ранее правительство Италии приняло решение об усилении карантина на всей территории страны, в частности, о введении комендантского часа.