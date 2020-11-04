Комитет постоянных представителей ЕС утвердил решение ввести персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусов.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter, передает Европейская правда.

— Послы ЕС только дали зеленый свет заморозке активов и запрету выдачи виз для Лукашенко и еще 14 белорусов, — сообщил журналист.

По его информации, решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС в пятницу. Тогда оно и вступит в силу.

Напомним, Украинская власть присоединится к первой волны санкции ЕС в отношении представителей режима Лукашенко, но решение по санкциям против него лично еще не принято.