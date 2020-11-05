Кандидат в президенты от демократов Джо Байден победил на выборах в штате Аризона. Там он наберет 11 голосов выборщиков.

Этот результат прогнозируют AP и Fox News, пишет РБК-Украина.

Теперь у Джо Байдена 248 голосов, а у действующего президента Дональда Трампа — 214. Для победы на выборах Байдену нужно еще 22 голоса.

В 2016 году в этом штате Трамп победил Хиллари Клинтон.

Ранее сообщалось, что Джо Байден победил в штате Висконсин. В избирательной кампании Трампа заявили, что планируют судебные разбирательства касательно результатов в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

Как сообщает CNN, первым вероятным шагом будет требование пересчитать голоса в Висконсине и Мичигане.