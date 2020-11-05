В.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет поблагодарил работников образования за работу в условиях пандемии коронавируса и призвал организовать учебный процесс так, чтобы не перегружать учеников.

Об этом говорится в его письме руководителям департаментов/управлений образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и учреждений образования, сообщает пресс-служба МОН.

— В очередной раз выражаю искреннюю благодарность учителям и всем работникам учреждений образования за то, что они, оказавшись в марте 2020 года в чрезвычайных условиях работы, сумели фактически с нуля разработать новые подходы к организации процесса образования, — подчеркнул Сергей Шкарлет.

Он отметил важную роль родителей в тесной коммуникации с педагогами и мотивации детей к учебе, добавив, что успех любого дела зависит от взаимодействия и сотрудничества всех участников процесса образования.

В то же время Сергей Шкарлет выразил беспокойство из-за жалоб родителей о перегрузке детей при дистанционном обучении. По его словам, в последнее время родители учеников все больше поднимают вопрос о чрезмерной продолжительности процесса образования в онлайн-режиме и большого и нескоординированного между учителями-предметниками объема домашних заданий.

В связи с этим в.и.о. министра образования и науки заметил, что от способности руководителей школ обеспечить выполнение карантинных рекомендаций и организовать процесс обучения зависит, с какими знаниями, компетенциями и эмоциями школьники завершат этот учебный год.

— Я искренне убежден, что профессионализм наших педагогов позволит нам достойно пройти испытание пандемией и смягчить тревогу родителей за здоровье и психологический комфорт детей, — подчеркнул руководитель МОН.

Ранее Сергей Шкарлет заявил, что Украина готова к внедрению дистанционного обучения. Однако оно никогда не заменит реальный формат общения, который есть при полноформатном обучении.