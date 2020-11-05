Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден победил на выборах в «колеблющемся» штате Мичиган. Там он должен забрать 16 голосов выборщиков.
Этот результат прогнозирует CNN после подсчета голосов в штате.
После победы в Мичигане, у Байдена 253 голосов выборщиков, а у президента Дональда Трампа — 213.
Во время выборов 2016 года в этом штате Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон.
Остаются неопределенными победители еще в 5 штатах — Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания и Аляска.
Ранее сообщалось, что Джо Байден победил на выборах в штате Аризона. Там он наберет 11 голосов выборщиков.
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден победил на выборах в «колеблющемся» штате Мичиган. Там он должен забрать 16 голосов выборщиков.
Этот результат прогнозирует CNN после подсчета голосов в штате.
После победы в Мичигане, у Байдена 253 голосов выборщиков, а у президента Дональда Трампа — 213.
Во время выборов 2016 года в этом штате Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон.
Остаются неопределенными победители еще в 5 штатах — Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания и Аляска.
Ранее сообщалось, что Джо Байден победил на выборах в штате Аризона. Там он наберет 11 голосов выборщиков.