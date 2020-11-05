Для людей старше 60 лет в Украине могут установить определенное время, в течение которого они смогут посещать магазины и аптеки.

Об этом в интервью Радио НВ сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Мы хотим порекомендовать установить час для пожилых людей. Порекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10-ти до 12-ти, когда бы мы все понимали, что это время для людей 60+ лет, — отметил Виктор Ляшко.

Он указал, что такие меры — это европейская практика. А также добавил, что большинство летальных случаев вследствие коронавирусной инфекции приходится на людей старше 50 лет.

Напомним, Кабинет министров рассматривает возможность введения карантина выходного дня. Однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.