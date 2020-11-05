Кабинет министров рассматривает возможность введения карантина выходного дня. Однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.
Об этом рассказал в эфире телеканала «Украина 24» министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.
Степанов объяснил, что будет означать карантин выходного дня.
— Мы считаем, что более жесткими ограничениями именно в выходной день мы сможем в той или иной степени разрывать эту цепь болезни. Вкупе с другими мерами это может сдерживать распространение коронавирусной болезни. Для нас главное - это скорость, с которой распространяется болезнь, ее нужно сдержать, — сказал Максим Степанов.
В частности на выходные предполагается закрытие развлекательных центров, театров, кинотеатров, фитнес-залов.
Министр добавил, что окончательного решения нет и это будет не в ближайшие выходные.
Как сообщалось,правительство Украины готовится существенно усилить карантин с 9 ноября.
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Кабинет министров рассматривает возможность введения карантина выходного дня. Однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.
Об этом рассказал в эфире телеканала «Украина 24» министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.
Степанов объяснил, что будет означать карантин выходного дня.
— Мы считаем, что более жесткими ограничениями именно в выходной день мы сможем в той или иной степени разрывать эту цепь болезни. Вкупе с другими мерами это может сдерживать распространение коронавирусной болезни. Для нас главное - это скорость, с которой распространяется болезнь, ее нужно сдержать, — сказал Максим Степанов.
В частности на выходные предполагается закрытие развлекательных центров, театров, кинотеатров, фитнес-залов.
Министр добавил, что окончательного решения нет и это будет не в ближайшие выходные.
Как сообщалось,правительство Украины готовится существенно усилить карантин с 9 ноября.