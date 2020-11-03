Правительство Украины готовится существенно усилить карантин с 9 ноября.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в Кабмине и Офисе президента.

— По разным данным, рассматриваются варианты от «карантина выходного дня» до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение, — говорится в сообщении

По словам нескольких источников, независимых друг от друга, вероятность усиления карантина очень высока.

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки заразились 8899 человек. По состоянию на 10:00 3 ноября в Николаевской области выявлено 240 новых случаев COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической и призвал каждого нести личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.