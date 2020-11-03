Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической и призвал каждого нести личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде 3 ноября.

— Мы пришли к точке невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критическая не только в Украине, но и во всем мире. Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания снова вводят жесткие карантинные ограничения не просто так, — рассказал Максим Степанов.

По его словам, нагрузку от COVID-19 не выдерживают даже самые мощные медицинские системы европейских стран.

— Впереди тяжелые времена. Следующие слова многим не понравятся, но это факт. Пришло время личной ответственности каждого. Коронавирус распространяется исключительно от одного человека к другому. Поэтому каждый из нас несет личную ответственность за распространение коронавирусной болезни. Мы не можем за вас выполнить правила. Только вы сами можете уберечь себя, — сказал министр.

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки заразились 8899 человек.

По состоянию на 10:00 3 ноября в Николаевской области выявлено 240 новых случаев COVID-19.



