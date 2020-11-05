Несмотря на то, что в США еще продолжается подсчет голосов на выборах президента, кандидат от демократов Джо Байден настолько уверен в своей победе, что уж открыл сайт по передаче ему власти.

Пока на сайте Байдена размещено только одно сообщение.

При этом команда демократов признает, что следует дождаться окончательного оглашения результатов голосования, поскольку президента США «определяет американский народ».

«Американский народ определит, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов. В нескольких штатах страны до сих пор ведется подсчет голосов. Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезны - от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости - и команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена-Харрис могла приступить к работе в первый день», - говорится в заявлении.

В то же время подчеркивается, что Соединенным Штатам грозят «серьезные кризисы» - от пандемии до экономической рецессии и от изменения климата до расовой несправедливости.

Как сообщалось, кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден победил на выборах в «колеблющемся» штате Мичиган. Там он должен забрать 16 голосов выборщиков.