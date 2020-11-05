Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть законопроект о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

Об этом свидетельствует повестка дня на 5 ноября.

Нардепы определятся относительно изменений в Бюджетный кодекс, а потом по законопроекту № 4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

Также парламент рассмотрит законопроекты по оказанию помощи по частичной безработице на период карантина, о соцзащите населения в период карантина и об отсрочке от призыва некоторых категорий граждан.

Для первого чтения предложены законопроекты об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы, в отношении парламентского контроля. Парламент планирует рассмотреть и ряд ратификаций, в частности о внесении изменений в соглашение между Украиной и Беларусью о международном автомобильном сообщении.

Напомним, 14 сентября на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год». Дефицит государственного бюджета на 2021 Кабинет министров предусмотрел на уровне 270 миллиардов гривен, что на полтора процента ниже, чем в этом году.