Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы, внесенный Кабинетом Министров (№ 4135).

Как передает Укринформ, за соответствующий законопроект проголосовали 320 народных депутатов.

Проектом определены пять основных принципов антикоррупционной политики на 2020-2024 годы:

оптимизация функций государства и местного самоуправления, реализация которой прежде всего предусматривает: устранение дублирования полномочий различными органами; временное прекращение реализации малоэффективных полномочий, которые характеризуются высоким уровнем коррупционных рисков; устранение случаев реализации одним и тем же органом полномочий, совмещение которых создает дополнительные коррупционные риски;

цифровая трансформация реализации полномочий органами государственной власти и местного самоуправления, прозрачность деятельности и открытие данных как основа для минимизации коррупционных рисков в их деятельности;

создание в противовес существующим коррупционным практикам более удобных и законных способов удовлетворения потребностей физических и юридических лиц;

обеспечение неотвратимости юридической ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, что создает дополнительный сдерживающий эффект для всех субъектов правоотношений;

формирование общественной нетерпимости к коррупции, утверждение культуры добропорядочности и уважения к верховенству права.

В каждой из приоритетных сфер Антикоррупционная стратегия определяет ключевые проблемы и формулирует стратегические результаты, которых следует достичь для их решения.

Это, в частности: формирование негативного отношения к коррупции; урегулирование конфликта интересов, соблюдение общих ограничений и запретов, правил этического поведения; осуществление мер финансового контроля; обеспечение добропорядочности политических партий и избирательных кампаний; защита обличителей коррупции; предупреждение коррупции в судебной власти, прокуратуре и полиции, в государственном регулировании экономики, в таможенных и налоговых органах, в государственном и частном секторах экономики, в строительстве, земельных отношениях и инфраструктуре, в оборонном секторе, в сфере здравоохранения и социальной защиты населения. Стратегия предусматривает обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию.

«Эти результаты сформулированы таким образом, чтобы они давали однозначное понимание комплекса мер, необходимых для их реализации», - говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно законопроекту, антикоррупционная стратегия реализуется путем выполнения соответствующей государственной антикоррупционной программы, которая разрабатывается Национальным агентством по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) и утверждается Кабинетом Министров на срок действия этой стратегии.

Координация реализации антикоррупционной стратегии и выполнение мероприятий государственной программы осуществляется НАПК в определенном им порядке. При потребности при Национальном агентстве может быть создана Координационная рабочая группа по вопросам антикоррупционной политики как консультативно-совещательный орган.