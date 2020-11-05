Как передает Укринформ, за соответствующий законопроект проголосовали 320 народных депутатов.
Проектом определены пять основных принципов антикоррупционной политики на 2020-2024 годы:
В каждой из приоритетных сфер Антикоррупционная стратегия определяет ключевые проблемы и формулирует стратегические результаты, которых следует достичь для их решения.
Это, в частности: формирование негативного отношения к коррупции; урегулирование конфликта интересов, соблюдение общих ограничений и запретов, правил этического поведения; осуществление мер финансового контроля; обеспечение добропорядочности политических партий и избирательных кампаний; защита обличителей коррупции; предупреждение коррупции в судебной власти, прокуратуре и полиции, в государственном регулировании экономики, в таможенных и налоговых органах, в государственном и частном секторах экономики, в строительстве, земельных отношениях и инфраструктуре, в оборонном секторе, в сфере здравоохранения и социальной защиты населения. Стратегия предусматривает обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию.
«Эти результаты сформулированы таким образом, чтобы они давали однозначное понимание комплекса мер, необходимых для их реализации», - говорится в пояснительной записке к проекту.
Согласно законопроекту, антикоррупционная стратегия реализуется путем выполнения соответствующей государственной антикоррупционной программы, которая разрабатывается Национальным агентством по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) и утверждается Кабинетом Министров на срок действия этой стратегии.
Координация реализации антикоррупционной стратегии и выполнение мероприятий государственной программы осуществляется НАПК в определенном им порядке. При потребности при Национальном агентстве может быть создана Координационная рабочая группа по вопросам антикоррупционной политики как консультативно-совещательный орган.
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Как передает Укринформ, за соответствующий законопроект проголосовали 320 народных депутатов.
Проектом определены пять основных принципов антикоррупционной политики на 2020-2024 годы:
В каждой из приоритетных сфер Антикоррупционная стратегия определяет ключевые проблемы и формулирует стратегические результаты, которых следует достичь для их решения.
Это, в частности: формирование негативного отношения к коррупции; урегулирование конфликта интересов, соблюдение общих ограничений и запретов, правил этического поведения; осуществление мер финансового контроля; обеспечение добропорядочности политических партий и избирательных кампаний; защита обличителей коррупции; предупреждение коррупции в судебной власти, прокуратуре и полиции, в государственном регулировании экономики, в таможенных и налоговых органах, в государственном и частном секторах экономики, в строительстве, земельных отношениях и инфраструктуре, в оборонном секторе, в сфере здравоохранения и социальной защиты населения. Стратегия предусматривает обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию.
«Эти результаты сформулированы таким образом, чтобы они давали однозначное понимание комплекса мер, необходимых для их реализации», - говорится в пояснительной записке к проекту.
Согласно законопроекту, антикоррупционная стратегия реализуется путем выполнения соответствующей государственной антикоррупционной программы, которая разрабатывается Национальным агентством по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) и утверждается Кабинетом Министров на срок действия этой стратегии.
Координация реализации антикоррупционной стратегии и выполнение мероприятий государственной программы осуществляется НАПК в определенном им порядке. При потребности при Национальном агентстве может быть создана Координационная рабочая группа по вопросам антикоррупционной политики как консультативно-совещательный орган.