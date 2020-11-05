Немедленно возобновить действие антикоррупционных законов и не идти на поводу у олигархических интересов призвал народных депутатов Украины пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

— Позавчера у меня состоялась встреча с послами «Большой семерки». У нас достигнута чрезвычайно важная позиция, что срочно надо возобновить действие антикоррупционных законов. У меня была альтернативная позиция, чтобы мы сократили срок подготовки к рассмотрению этого законопроекта до одного дня и сегодня рассмотрели возобновление действия антикоррупционных законов, - сказал Петр Порошенко, выступая в парламенте.

При этом, он призвал народных депутатов не идти на поводу в олигархов, которые пытаются заблокировать эти законы.

— Дубинский как человек Коломойского пытается заблокировать рассмотрение антикоррупционных законов, и сегодня это известно всей стране и всему миру. Не идите у него на поводу, - сказал Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко провел встречу с послами стран «Группы семи» и ЕС в Украине, которая состоялась под председательством США в Группе.