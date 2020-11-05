Верховная Рада планирует расширить программу помощи безработным на период других карантинов. Народные депутаты приняли законопроект №3010а за основу в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 292 нардепа.

Проект предлагает внести изменения в статью 471 закона «О занятости населения» и предусмотреть предоставление помощи по частичной безработице не только в период карантина из-за коронавируса, а также в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем.

Закон предоставляет право Кабинету министров определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, его размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Напомним, ранее стало известно, что в Министерстве здравоохранения намерены продлить адаптивный карантин в Украине.