В Министерстве здравоохранения намерены продлить адаптивный карантин в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, министерство работает над разными сценариями продления карантина, а сценарии дальнейших противоэпидемиологических мер будут представлены в ближайшее время.

— Сегодня Министерство здравоохранения работает над разными сценариями продления адаптивного карантина. Анонсов делать не буду, потому что на самом деле прорабатываются разные варианты. Вчера были заговоры с французскими и немецкими эпидемиологами. Мы смотрим и ищем наилучшие практики, — сказал Денис Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что скорее всего, основой дальнейших противоэпидемиологических мер будет адаптивный карантин, а по какому именно сценарию, власти представят в ближайшее время на заседании правительства.

Напомним, в Украине может быть по 15 тысяч больных ежедневно уже к концу месяца.