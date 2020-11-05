В Министерстве здравоохранения намерены продлить адаптивный карантин в Украине.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, министерство работает над разными сценариями продления карантина, а сценарии дальнейших противоэпидемиологических мер будут представлены в ближайшее время.
— Сегодня Министерство здравоохранения работает над разными сценариями продления адаптивного карантина. Анонсов делать не буду, потому что на самом деле прорабатываются разные варианты. Вчера были заговоры с французскими и немецкими эпидемиологами. Мы смотрим и ищем наилучшие практики, — сказал Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил, что скорее всего, основой дальнейших противоэпидемиологических мер будет адаптивный карантин, а по какому именно сценарию, власти представят в ближайшее время на заседании правительства.
Напомним, в Украине может быть по 15 тысяч больных ежедневно уже к концу месяца.
|
Выборы в Николаеве: итоги и цифрыЮрий Ягольник
|
Стартует прием предложений на награждение медалью «Юрист года Николаевщины»Максим Коваль
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
В Министерстве здравоохранения намерены продлить адаптивный карантин в Украине.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, министерство работает над разными сценариями продления карантина, а сценарии дальнейших противоэпидемиологических мер будут представлены в ближайшее время.
— Сегодня Министерство здравоохранения работает над разными сценариями продления адаптивного карантина. Анонсов делать не буду, потому что на самом деле прорабатываются разные варианты. Вчера были заговоры с французскими и немецкими эпидемиологами. Мы смотрим и ищем наилучшие практики, — сказал Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил, что скорее всего, основой дальнейших противоэпидемиологических мер будет адаптивный карантин, а по какому именно сценарию, власти представят в ближайшее время на заседании правительства.
Напомним, в Украине может быть по 15 тысяч больных ежедневно уже к концу месяца.