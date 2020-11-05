Самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не пустит назад в страну врачей, которые откликнуться на призыв Польши помочь в борьбе с коронавирусом.

Об этом он сказал 5 ноября на совещании, цитирует его пресс-служба

Александр Лукашенко напомнил, что несколько дней назад в Польше заявили о намерениях приглашать к себе врачей из-за рубежа, в том числе и из Беларуси, чтобы наладить борьбу с коронавирусом. Самопровозглашенный «президент» заявил, что «лишних врачей в Беларуси нет». По его словам, запрет на возвращение «это не угроза, а приказ для правительства».

– Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал. Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты, - сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что белорусы примут участие в тестировании русской якобы вакцины.