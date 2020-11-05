В Николаеве сотрудники «Николаевской ТЭЦ» разроют улицу Московскую на пересечении с улицей Шевченко для ремонта теплосетей.
Об этом в комментарии НикВести рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
В частности, на вопрос корреспондента о том, существуют ли у предприятия проблемы с запуском тепла в городе, мэр отметил, что в ходе проверки в одной из тепловых сетей был обнаружен дефект трубопровода.
– У ТЭЦ есть несколько проблем. Сегодня они будут раскапывать на пересечении Московской и Шевченко. Но в основном мы входим в сезон нормально. С пятницы ТЭЦ пробивает свои трубы. С выходных часть николаевцев получат тепло, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, 4 ноября исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение о начале в Николаеве отопительного периода.
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В Николаеве сотрудники «Николаевской ТЭЦ» разроют улицу Московскую на пересечении с улицей Шевченко для ремонта теплосетей.
Об этом в комментарии НикВести рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
В частности, на вопрос корреспондента о том, существуют ли у предприятия проблемы с запуском тепла в городе, мэр отметил, что в ходе проверки в одной из тепловых сетей был обнаружен дефект трубопровода.
– У ТЭЦ есть несколько проблем. Сегодня они будут раскапывать на пересечении Московской и Шевченко. Но в основном мы входим в сезон нормально. С пятницы ТЭЦ пробивает свои трубы. С выходных часть николаевцев получат тепло, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, 4 ноября исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение о начале в Николаеве отопительного периода.