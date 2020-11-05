Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в Николаевской области в сентябре составила 11 тысяч 635 гривен.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.

Сообщается, что этот показатель с августа увеличился на 3,3%. Реальная зарплата относительно предыдущего месяца увеличилась на 2,8%.

Сообщается, что самый высокий уровень зарплаты наблюдается у работников предприятий по поставке электричества, газа, пара и кондиционированного воздуха - 22,4 тысячи гривен. Работники складского хозяйства и вспомогательной деятельности в сфере транспорту зарабатывают в среднем 17,3 тысячи гривен. Сотрудники предприятий информации и телекоммуникаций, а также металлургического производства, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования зарабатывают по 14,5 тысяч гривен.

В то же время, начисления работникам предприятий текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов; операций с недвижимостью; временного размещения и организации питания; по производству электрооборудования; искусства, спорта, развлечений и отдыха; деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания составляли от 6,5 тысяч гривен до 7,5 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада планирует расширить программу помощи безработным на период других карантинов.