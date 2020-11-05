Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3450 об упорядочении отдельных вопросов защиты обличителей коррупции.

За это решение проголосовали 254 народных депутата, а один (Василий Нимченко из ОПЗЖ) высказался против, передает Delo.ua.

Документ предусматривает создание единого портала для приема сообщений от разоблачителей. Сейчас такие люди должны обращаться к различным органам власти для сообщения о коррупционных правонарушениях и тратить время на поиск «правильного» госоргана.

Новый закон в случае его принятия позволит автоматически пересылать сообщения о коррупции соответствующему адресату. Администрировать же портал должно будет Национальное агентство по предотвращению коррупции.