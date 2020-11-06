Александр Лукашенко поручил пограничникам не пускать в страну «умных» белорусов, которые выехали из республики в непростое с точки зрения пандемии коронавируса время.

Об этом сообщает госагентство БелТА.

Соответствующее поручение Лукашенко дал командующему пограничными войсками.

— Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом. Поехали туда учиться - пусть учатся, работать - пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются, — заявил Александр Лукашенко.

Он также высказался об уезжающих медиках, поручив правительству не принимать обратно врачей, которые уезжают на заработки в Польшу, поскольку в Беларуси «лишних врачей нет».

— Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал — назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал, — заявил Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, «всех надо ставить на место, никому, не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты».

Напомним, ранее стало известно, что белорусы примут участие в тестировании русской якобы вакцины.