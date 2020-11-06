Глава Министерства обороны США Марк Эспер подготовил прошение об отставке по собственному желанию.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на три источника в Пентагоне.

Как отмечает телеканал, руководители американских министерств нередко подают заявления об отставке без указания даты во время периода смены президента. Глава государства обычно принимает решение после того, как станут окончательно известны результаты голосования.

Однако в случае Эспера, как сообщают чиновники, ситуация действительно может закончиться отставкой.

По данным телеканала, намерение Эспера уйти в отставку связано в первую очередь с планами действующего президента США Дональда Трампа уволить его после всеобщих выборов.

В начале сентября NBC со ссылкой на источники в администрации сообщал, что Трамп общался со своими советниками на тему возможного увольнения Эспера и рассматривал несколько кандидатур на этот пост.

Как сообщалось, подсчет бюллетеней, поступивших по почте в штате Пенсильвания, показывает, что кандидат от Демократической партии Джо Байден быстро догоняет действующего президента Дональда Трампа.