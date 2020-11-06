Подсчет бюллетеней, поступивших по почте в штате Пенсильвания, показывает, что кандидат от Демократической партии Джо Байден быстро догоняет действующего президента Дональда Трампа.

Как сообщает CNN, без 20 голосов выборщиков в этом штате Трамп теряет любые перспективы быть переизбранным на следующий срок.

— Преимущество президента Трампа в Пенсильвании значительно уменьшилось за последние 48 часов — (до разрыва - ред.) в примерно 115 тыс. голосов по сравнению с 600 тыс., которые он имел на определенном этапе до этого, — отмечает телеканал.

Голоса в пользу Байдена стали увеличиваться во время обработки бюллетеней, поступивших по почте. Как отмечают в комиссии, сейчас подсчитано 92% голосов, и разрыв между кандидатами сократился до 1,7% пока в пользу Трампа. Однако Байден стабильно настигает своего соперника, отмечает телеканал.

Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.

У Байдена заявление Трампа о завершении подсчета голосов назвали «попыткой отобрать права американцев».