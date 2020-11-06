Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, президенты договорились, что встреча в «нормандском формате» должна состояться как можно быстрее.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Владимир Зеленский выразил соболезнования Эммануэлю Макрону и французскому народу в связи с недавними трагическими событиями и гибелью граждан Франции во время террористических атак.

Собеседники обсудили ситуацию с пандемией COVID-19 и необходимость объединения усилий для преодоления этого масштабного вызова.

— Хочу подтвердить поддержку вашей инициативы по налаживанию производства стратегических товаров медицинского назначения и оборудования в Европе. Мы готовы оказать посильную поддержку в налаживании такого производства с участием украинских предприятий — производителей защитных масок, халатов и дезинфекторов, — сказал Владимир Зеленский.

Сообщается, что президенты также сфокусировались на состоянии выполнения договоренностей Парижского саммита. Владимир Зеленский рассказал, что с 27 июля этого года, когда был введен пакет дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня, продолжается самое долгое перемирие за весь период с начала войны на Донбассе.

— Режим тишины в целом соблюдается, хотя все еще продолжаются провокационные нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. Важным результатом является отсутствие жертв среди мирного населения в результате боевых действий. В то же время из-за целенаправленной эскалации ситуации двое украинских военных погибли, еще двое были ранены, — рассказал президент Украины.

Он также сообщил, что несмотря на несколько взаимных освобождений удерживаемых лиц и прогресс в зоне боевых действий, многие договоренности лидеров «нормандской четверки» до сих пор не выполняются - как, например, доступ Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ на временно оккупированную территорию.

Как отмечается, Эммануэль Макрон поддержал украинского коллегу в том, чтобы переговоры лидеров стран «нормандского формата» состоялись как можно быстрее. Он также высоко оценил мирные инициативы Владимира Зеленского и усилия, которые прилагает Украина для разминирования на Донбассе и разведения войск. Глава французского государства заверил, что Украина может рассчитывать на его решимость в том, чтобы способствовать окончанию войны.

Владимир Зеленский отметил, что Украина неуклонно выполняет договоренности Парижского саммита, и уже на днях готова открыть два КПВВ на линии разграничения.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг решений Конституционного Суда Украины. Эммануэль Макрон подчеркнул, что считает важными проведенные Украиной реформы, в частности в банковском секторе. Он отметил, что некоторые из этих реформ требуют решительности и мудрости, информирует ОП.

Владимир Зеленский заверил, что Украина сделает все возможное для сохранения антикоррупционной архитектуры и таких важных реформ, как реформа банковского сектора, земельная реформа, а также деятельности Фонда гарантирования вкладов.

Президенты также обсудили улучшение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Напоследок Эммануэль Макрон подчеркнул, что сдержит слово относительно посещения Киева с визитом, как только это станет возможным.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает лучшим выходом из конституционного кризиса в Украине добровольную отставку судей Конституционного суда.