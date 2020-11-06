Джо Байден заявил, что не сомневается в своей победе на выборах, и призвал американцев воздержаться от протестов, пока не будут подсчитаны все голоса.

Об этом Байден заявил во время выступления в городе Уилмингтоне, штат Делавэр, передает Укринформ.

— Мы не сомневаемся, что когда подсчет будет завершен, сенатор Харрис и я будем объявлены победителями, — отметил Джо Байден.

Кандидат от демократов подчеркнул, что уверен в успехе своей кампании, хотя в ключевых штатах еще продолжается подсчет голосов.

— Сохраняйте спокойствие. Подсчет вскоре завершится, и мы будем знать все очень скоро, — добавил Джо Байден.

Ранее сообщалось, что подсчет бюллетеней, поступивших по почте в штате Пенсильвания, показывает, что кандидат от Демократической партии Джо Байден быстро догоняет действующего президента Дональда Трампа.