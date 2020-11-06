Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина планирует создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из западных областей.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Мы планируем создать не только свободную экономическую зону на Донбассе, а и еще другую свободную экономическую зону в Западной Украине. Сегодня эти две зоны, две экономические возможности также должны сработать на объединение страны, на равенство возможностей, которые мы хотим сегодня предоставить, — сказал Андрей Ермак .

По словам Ермака, «сегодня этот вопрос еще решается, но это будет одна из западных областей».

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.