Президент Владимир Зеленский считает, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

Об этом сказал в интервью «Осень-2020: победы и вызовы» четырем украинским телеканалам, передает Офис Президента.

— У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше. Режим «тишины» работает. И там сегодня уже большая территория безопасна, — заявил он.

Владимир Зеленский напомнил, что идея создания свободной экономической зоны на Донбассе обсуждалась с инвесторами во время бизнес-форума в Мариуполе в прошлом году.

Он отметил, что возможность введения свободной экономической зоны не касается временно оккупированных территорий Донбасса.

— Никто не будет это делать. Это будет тогда, когда произойдет деоккупация, мы будем контролировать границу, это будет полностью наша территория, когда там будут выведены все войска, — добавил президент.

Напомним, что 13 октября Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. В том числе по поводу свободной экономической зоны на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский объяснил, что всенародный опрос в день выборов нужен ему для того, чтобы услышать мнение народа, а потом выносить определенные предложения на рассмотрение депутатов Верховной Рады.