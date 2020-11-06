Президент Владимир Зеленский провел переговоры в видеоформате с главой корпорации Microsoft Брэдом Смитом. Украинский лидер в ходе беседы заявил о планах к концу каденции ввести в Украине онлайн-голосования на выборах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, если программа для онлайн-голосования будет разработана украинцами совместно со специалистами одной из ведущих мировых компаний, то «такой технологии люди будут доверять больше».

— Мы первые сделали цифровой паспорт. Также сделали цифровые водительские права. У нас были проблемы с регистрацией бизнеса, длинные очереди, а сегодня уже за 15-30 минут можно зарегистрировать свой бизнес. Я считаю, что это большая победа, — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, приоритетная задача Украины на следующий год - запустить программу Paperless (безбумажный офис).

Владимир Зеленский также призвал Microsoft активнее инвестировать в Украину, добавив, что украинская власть будет гарантировать защиту их инвестиций и создавать благоприятный бизнес-климат.

Владимир Зеленский поблагодарил Смита за анонсирование внедрения в Украине программы облачного сервиса, поскольку она дает большие возможности для построения в стране инфраструктуры для размещения центров обработки данных.

Президент Microsoft отметил, что новые технологии должны стоять на защите демократии.

Как сообщалось, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина планирует создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в одной из западных областей.