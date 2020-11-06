В поселке городского типа Смолино Кировоградской области на шахте во время проведения ремонтных работ погиб человек. Еще один человек получил травмы.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как сообщается, инцидент произошел на шахте государственного предприятия «Смолинская».
– На горизонте 640 м во время проведения ремонтных работ, в результате удара ковша погиб человек, еще 1 человек пострадал, - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели подняли на поверхность травмированного, а также тело погибшего. Для этого от ГСЧС привлекали 12 спасателей личного состава и 2 единицы техники.
В настоящее время шахта работает в штатном режиме.
Напомним, во Львовской области на шахте «Червоноградская» погиб 35-летний горняк.
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В поселке городского типа Смолино Кировоградской области на шахте во время проведения ремонтных работ погиб человек. Еще один человек получил травмы.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как сообщается, инцидент произошел на шахте государственного предприятия «Смолинская».
– На горизонте 640 м во время проведения ремонтных работ, в результате удара ковша погиб человек, еще 1 человек пострадал, - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели подняли на поверхность травмированного, а также тело погибшего. Для этого от ГСЧС привлекали 12 спасателей личного состава и 2 единицы техники.
В настоящее время шахта работает в штатном режиме.
Напомним, во Львовской области на шахте «Червоноградская» погиб 35-летний горняк.