По состоянию на 10:00 6 ноября в Николаевской области зарегистрировано 224 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский облатсной штаб по ликвидации последствий ЧС на странцие в Facebook.

За прошедшие сутки зарегистрировано 224 новых подтвержденных случая COVID-19, из них по месту жительства:

Николаев - 112;

Первомайск - 2;

Южноукраинск - 6;

Вознесенск - 12;

Очаков - 6;

Арбузинский район - 0;

Баштанский район - 2;

Березанский район - 6;

Братский район - 1;

Березнеговатский район - 4;

Веселиновский район - 10;

Витовский район - 15;

Вознесенский район - 0;

Врадиевский район - 4;

Еланецкий район - 0;

Доманевский район - 9;

Казанковский район - 5;

Кривоозерский район - 0;

Николаевский район - 10;

Новобугский район - 2;

Новоодесский район - 0;

Очаковский район - 1;

Первомайский район - 17;

Снигиревский район - 0.

Заболевание COVID-19 установлен в 517 (+11) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 187, всего выздоровели - 2825. Умерло всего от последствий COVID-19 - 192, за сутки - 6.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 5 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили у 9 тысяч 721 человека. Также известно, что вчера 10 тысяч 762 пациентов выздоровели, а 201 — умер от осложнений.