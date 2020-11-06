По состоянию на 10:00 6 ноября в Николаевской области зарегистрировано 224 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский облатсной штаб по ликвидации последствий ЧС на странцие в Facebook.
За прошедшие сутки зарегистрировано 224 новых подтвержденных случая COVID-19, из них по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 517 (+11) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 187, всего выздоровели - 2825. Умерло всего от последствий COVID-19 - 192, за сутки - 6.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 5 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили у 9 тысяч 721 человека. Также известно, что вчера 10 тысяч 762 пациентов выздоровели, а 201 — умер от осложнений.
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По состоянию на 10:00 6 ноября в Николаевской области зарегистрировано 224 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский облатсной штаб по ликвидации последствий ЧС на странцие в Facebook.
За прошедшие сутки зарегистрировано 224 новых подтвержденных случая COVID-19, из них по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 517 (+11) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 187, всего выздоровели - 2825. Умерло всего от последствий COVID-19 - 192, за сутки - 6.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 5 ноября, коронавирусное заболевание подтвердили у 9 тысяч 721 человека. Также известно, что вчера 10 тысяч 762 пациентов выздоровели, а 201 — умер от осложнений.