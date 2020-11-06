В Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусным заболеванием COVID-19 превышает норму в 7 раз.
ОБ этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
В Штабе опубликовали информацию о состоянии эпидемической ситуации по Николаевской области по состоянию на 6 ноября: показатель заболеваемости COVID-19 за предыдущие 14 дней на 100 тысяч населения составляет 291,69 (при допустимом базовом уровне не больше 40 на 100 тысяч населения).
Загруженность кроватей в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 49,6% (при допустимом не больше 50%).
Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА на протяжении последних 7 дней на 100 тысяч населения - 104,81 (при допустимом не меньше 48 на 100 тысяч населения).
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Николаевщине COVID-19 подтвердился у 224 человек, 187 вылечились, 6 пациентов умерли.
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В Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусным заболеванием COVID-19 превышает норму в 7 раз.
ОБ этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
В Штабе опубликовали информацию о состоянии эпидемической ситуации по Николаевской области по состоянию на 6 ноября: показатель заболеваемости COVID-19 за предыдущие 14 дней на 100 тысяч населения составляет 291,69 (при допустимом базовом уровне не больше 40 на 100 тысяч населения).
Загруженность кроватей в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 49,6% (при допустимом не больше 50%).
Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА на протяжении последних 7 дней на 100 тысяч населения - 104,81 (при допустимом не меньше 48 на 100 тысяч населения).
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Николаевщине COVID-19 подтвердился у 224 человек, 187 вылечились, 6 пациентов умерли.