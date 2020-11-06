Американский президент Дональд Трамп заявил, что окончательный результат президентских выборов в США должен решить Верховный суд.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

По словам 45-го президента, почтовое голосование не должно учитываться на нынешних президентских выборах.

— Я легко выигрываю выборы президента США по законному голосованию. Наблюдателям не разрешалось в какой бы то ни было форме выполнять свою работу, и поэтому голоса, принятые в этот период (почтовое голосование, - прим.), должны быть признаны незаконными. Верховный суд США должен решить, — написал американский президент.

Напомним, Джо Байден заявил, что не сомневается в своей победе на выборах, и призвал американцев воздержаться от протестов, пока не будут подсчитаны все голоса.