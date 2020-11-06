Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пандемия коронавируса является напоминанием о важности укрепления здравоохранения в каждой стране, и призывает человечество немедленно начать подготовку к следующей потенциальной пандемии.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

– Мы должны уже сейчас принять меры по обеспечению готовности к следующей пандемии, - говорится в обращении.

Организация подчеркнула, что на протяжении последнего года страны с надежной инфраструктурой в области здравоохранения смогли принять оперативные меры по сдерживанию распространения вируса.

В ВОЗ отметили, что мир может победить COVID-19 с помощью «науки, решений и солидарности».

Там также напомнили, что впервые мир сплотился вокруг разработок необходимых вакцин, средств диагностики и лечения, а также обеспечения их доступности для всех стран на основе соблюдения принципа справедливости.

В ВОЗ подчеркнули, что человечество не должно отступать от достижения важнейших целей в области здравоохранения, ведь пандемия COVID-19 служит напоминанием, что здоровье – это основа социальной, экономической и политической стабильности.

Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адганом Гебреесус призвал мировых лидеров не политизировать пандемию COVID-19.