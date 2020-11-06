Глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин призвал представителей местной власти отреагировать на незаконную раскопку исторического кургана и сделать все, что в их силах, чтобы решить эту проблему.

Об этом сообщает пресс-служба Юрия Кормышкина.

— Пока в здании на Адмиральской руководство области занято собственной судьбой в губернаторском кресле, на Николаевщине происходит вопиющий вандализм! Несколько дней как появилась информация, что на территории Николаевской области неизвестные занимаются раскопкой уникального для нашей местности, и в целом юга Украины, исторической памятки - царского скифского кургана, датируемого V веком до н.э. И люди вот так внаглую приезжают, и, уже не впервые, пытаются разворовать нашу культурную ценность, нашу историю, – сообщил Юрий Кормышкин.

Он отметил, что как земли, расположенные вблизи кургана, обрабатывает в сезон техника предприятия, входящего в структуру ООО СП «ПАЕК», поэтому ему вдвойне не безразлична эта ситуация.

— Мне не безразлично все, что происходит вокруг этой ситуации не только потому, что это наш край, а потому как земли, расположенные вблизи кургана, обрабатывает в сезон техника предприятия, входящего в структуру ООО СП «ПАЕК». Подобные раскопки проходили там ещё два месяца назад, более того, техника уже была арестована, но по неизвестным причинам арест сняли, и вот снова люди нарушают закон и на это нет никакой реакции. Ко мне обратились журналисты и общественники за комментарием, имею ли я к этому отношение? Нет, не имею, ведь, если бы это было так, то реакция со стороны губернатора была бы молниеносной. Ведь как еще объяснить тот факт, когда Кормышкин законно помогает больнице, выполняет ту работу, которую должна делать власть, то сразу к нам приходят с обысками, а тут есть реальная проблема, которую надо решать – все молчат», – подчеркнул он.

Юрий Кормышкин отмечает, что с момента сообщения общественниками об этом правонарушении прошло более суток, и до сих пор со стороны власти не было никакой реакции.

— Мы видим, что до сих пор реакции со стороны руководства области не было. Мне не понятно, как власть может не реагировать на этот произвол со стороны черных археологов. Я так понимаю: раскопки ведёт не Кормышкин, а потому всем все равно. Иначе, в Николаевской ОГА уже все кричали бы: «караул». Но власть в лице пока ещё губернатора Стадника обязана в любом случае сиюминутно вмешаться в эту ситуацию, и не позволить разрушать и разворовывать ту многовековую память о наших предках, которую мы сумели сохранить до этого момента. Само напрашивается предположение о том, что этим занимаются либо удобные люди (все понимают кому), либо местным властям просто наплевать на судьбу нашей Николаевщины и ее историю. Ведь глава ОДА, например, тут лицо временное, а нам с вами еще тут жить и растить своих детей, – обратился глава «Нашего края».

Со своей стороны, он обратился к правоохранительным органам с просьбой вмешаться в эту ситуацию и наказать виновных, а также к властям, чтобы с их стороны было сделано все, что в их силах.

— Я призываю включиться в эту ситуацию правоохранительные органы, выяснить, кто за этим стоит и наказать этих людей. И также призываю местную власть все же вмешаться и сделать все, что в их силах, для решения этой проблемы. Это наша земля и наша история, которую нужно защищать, а не осквернять могилы! Сегодня разрыли курган – это вандализм, но ничего никому не надо. Где заседание таких любимых губернатором комиссий, где реакция? Помощь лекарствами и строительство больницы – значит это незаконно, а когда процветает вандализм, то ройте, пожалуйста?, – резюмировал он.

Пресс-релиз