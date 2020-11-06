Народного депутата из группы «Доверие», мажоритарщика из Ивано-Франковской области Андрея Иванчука поймали на неперсональном голосовании.

Об этом сообщает Общественное движение «Честно»

Андрей Иванчук кнопкодавил на пленарном заседании Верховной Рады 5 ноября во время голосования относительно принятия за основу законопроекта №4100 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Это 51-й факт кнопкодавства, зафиксированный «Честно» в ВР 9-го созыва, и второй факт, который подпадает под ст. 364-2 УК, предусматривающую уголовную ответственность за голосование вместо другого нардепа в парламенте.

Андрей Иванчук проголосовал на местах, закрепленных за ним самим и членом фракции «Европейская солидарность» Олегом Синюткой, который 5 ноября отсутствовал на обоих пленарных заседаниях.

Синютка баллотируется на должность мэра Львова и уже готовится ко второму туру выборов.

Стоит отметить, что технические особенности системы «Рада-3» позволяют нардепам голосовать с любого места в сессионном зале. То есть Иванчук кнопкодавил вместо какого-то другого нардепа, однако установить, вместо кого именно, пока невозможно.

По данным «Честно», Иванчук – нардеп трех созывов подряд и один из рекордсменов по кнопкодавству в Верховной Раде: с 2014 года депутат кнопкодавил почти сотню раз. Последний раз «Честно» поймал Иванчука на неперсональном голосовании в декабре 2019 года.