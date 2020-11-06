«Европейская Солидарность» на местных выборах получила один из лучших результатов среди всех политических сил. Об этом сказал руководитель Центрального штаба партии Александр Турчинов на брифинге в пятницу.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
По его словам, «Европейская Солидарность» получила первое место в пяти регионах нашей страны. Это Киев, Киевская, Тернопольская, Львовская, Ровенская области.
— Приблизились к «Европейской Солидарности» «ОПЗЖ» и «Слуги народа»», которые получили первые места в четырех регионах», - сказал Александр Турчинов, добавив, что все остальные политические силы (в основном местные региональные проекты) смогли получить первые места только в одной из областей Украины.
Так, в частности, «Европейская Солидарность» получила следующий процент мандатов в каждом областном совете: в Винницком - 14,29%, в Волынском - 14,06%, Днепропетровском - 10,83%, Житомирском - 14,06%, Закарпатском - 9 , 38%, Запорожском - 11,9%, Ивано-Франковском - 20,24%, Киевском - 27,38%, Кировоградском - 12,5%, Львовском - 33,33%, в городе Киеве 25,83%, в Николаевском - 12,5%, Одесском - 11,9%, Полтавском - 9,52%, Ровенском - 23,44%, Сумском - 14,06%, Тернопольском - 28,13%, Харьковском - 10%, Херсонском- 10 , 94%, Хмельницком - 10,94%, в Черкасском - 14,06%, Черновицком - 14,06%, в Черниговском - 7,81%.
Руководитель Центрального штаба партии отметил, что «Европейская Солидарность» - это единственная политическая сила, которая получила убедительный результат во всех областных центрах Украины.
— Для сравнения, ОПЗЖ не смогла пройти в 7 областных центров, «Слуги народа» не смогли пройти до 3 областных центра - это Львов, Ивано-Франковск и Тернополь», - сказал он, отметив, что на этих выборах властной командой массово применялись фальсификации.
— Да, в Тернопольский городской совет «Слуги народа» не преодолевали проходной барьер, получив 4,8%. Но уже после «уточнения» - а фактически после наглой фальсификации - они переписали протоколы, показав себе уже 5%, - сказал он, добавив, что эти поддельные результаты будут оспариваться.
Александр Турчинов подчеркнул, что «Европейская Солидарность» - единственная политическая сила, которая уверенно представлена во всех регионах нашей страны: от востока до запада, от юга до севера.
— Именно Европейская Солидарность сегодня становится той политической силой, которая объединяет всю Украину и готова защищать интересы наших граждан во всех регионах нашей большой страны, - резюмировал он.
Ранее сообщалось, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в горсовет.
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«Европейская Солидарность» на местных выборах получила один из лучших результатов среди всех политических сил. Об этом сказал руководитель Центрального штаба партии Александр Турчинов на брифинге в пятницу.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
По его словам, «Европейская Солидарность» получила первое место в пяти регионах нашей страны. Это Киев, Киевская, Тернопольская, Львовская, Ровенская области.
— Приблизились к «Европейской Солидарности» «ОПЗЖ» и «Слуги народа»», которые получили первые места в четырех регионах», - сказал Александр Турчинов, добавив, что все остальные политические силы (в основном местные региональные проекты) смогли получить первые места только в одной из областей Украины.
Так, в частности, «Европейская Солидарность» получила следующий процент мандатов в каждом областном совете: в Винницком - 14,29%, в Волынском - 14,06%, Днепропетровском - 10,83%, Житомирском - 14,06%, Закарпатском - 9 , 38%, Запорожском - 11,9%, Ивано-Франковском - 20,24%, Киевском - 27,38%, Кировоградском - 12,5%, Львовском - 33,33%, в городе Киеве 25,83%, в Николаевском - 12,5%, Одесском - 11,9%, Полтавском - 9,52%, Ровенском - 23,44%, Сумском - 14,06%, Тернопольском - 28,13%, Харьковском - 10%, Херсонском- 10 , 94%, Хмельницком - 10,94%, в Черкасском - 14,06%, Черновицком - 14,06%, в Черниговском - 7,81%.
Руководитель Центрального штаба партии отметил, что «Европейская Солидарность» - это единственная политическая сила, которая получила убедительный результат во всех областных центрах Украины.
— Для сравнения, ОПЗЖ не смогла пройти в 7 областных центров, «Слуги народа» не смогли пройти до 3 областных центра - это Львов, Ивано-Франковск и Тернополь», - сказал он, отметив, что на этих выборах властной командой массово применялись фальсификации.
— Да, в Тернопольский городской совет «Слуги народа» не преодолевали проходной барьер, получив 4,8%. Но уже после «уточнения» - а фактически после наглой фальсификации - они переписали протоколы, показав себе уже 5%, - сказал он, добавив, что эти поддельные результаты будут оспариваться.
Александр Турчинов подчеркнул, что «Европейская Солидарность» - единственная политическая сила, которая уверенно представлена во всех регионах нашей страны: от востока до запада, от юга до севера.
— Именно Европейская Солидарность сегодня становится той политической силой, которая объединяет всю Украину и готова защищать интересы наших граждан во всех регионах нашей большой страны, - резюмировал он.
Ранее сообщалось, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в горсовет.