Президент Владимир Зеленский, сам в прошлом деятель комического жанра, выразил сожаление по поводу смерти известного сатирика Михаила Жванецкого.

Об этом он написал в своем Twitter.

– Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Сочувствие всем, кто его любил и знал. Я - среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью, - написал президент.