Президент Владимир Зеленский, сам в прошлом деятель комического жанра, выразил сожаление по поводу смерти известного сатирика Михаила Жванецкого.
Об этом он написал в своем Twitter.
– Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Сочувствие всем, кто его любил и знал. Я - среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью, - написал президент.
Напомним, 6 ноября на 87-м году жизни скончался сатирик Михал Жванецкий.
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Президент Владимир Зеленский, сам в прошлом деятель комического жанра, выразил сожаление по поводу смерти известного сатирика Михаила Жванецкого.
Об этом он написал в своем Twitter.
– Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Сочувствие всем, кто его любил и знал. Я - среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью, - написал президент.
Напомним, 6 ноября на 87-м году жизни скончался сатирик Михал Жванецкий.