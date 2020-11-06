Карантинные смягчения, которые недавно были внедрены для Николаева, сохранены.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

Отметим, что сегодня в Киеве прошло заседание государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, на которой рассматривался вопрос о введении новых ограничений в регионах.

— Каждую пятницу комиссия вводит новые ограничения в зависимости от ситуации в регионах. В каких-то регионах карантин становится более жестким, в каких-то - смягчается. Николаеву в этот раз удалось сохранить свои позиции - мы хоть и продолжаем находится в «красной» зоне, но те смягчения, которые были внедрены на прошлой неделе, остались в силе. Это не значит, что все могут расслабиться и пренебрегать карантинными мероприятиями. В очередной раз призываю всех надевать маски в общественных местах, избегать скопления людей и держать социальную дистанцию, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич возмутился, что жители города продолжают игнорировать требования карантинных ограничений и ездят в маршрутках без медицинских масок.