Николаевский городской голова Александр Сенкевич возмутился, что жители города продолжают игнорировать требования карантинных ограничений и ездят в маршрутках без медицинских масок.

Об этом Александр Сенкевич сказал сегодня вечером, 5 ноября, во время традиционного прямого эфира в социальных сетях, пишут НикВести.

— Сегодня ехал по городу и в очередной раз обратил внимание на наши маршрутки. Люди просто внаглую прутся в маршрутки без масок, без средств защиты. Просто, как будто бы испытывают свое здоровье. Честно говоря, каждый из нас может заболеть, вне зависимости от того, кто он: простой человек, рабочий, пенсионер, мэр, президент. Все могут заболеть коронавирусом, и никто от этого не застрахован. Конечно, можно подхватить его не обязательно в маршрутке. У нас сегодня люди просто как будто специально лезут в маршрутку для того, чтобы заразиться. А количество растет, - сказал Александр Сенкевич.

Мэр Николаева допускает, что в ближайшее время в Украине может быть снова введен централизованный жесткий карантин.

— Хоть в Николаеве ситуация с ковидом у нас немного стабилизировалась, и мы пока что не имеем таких резких всплеском заболевания, в Украине все намного серьезнее. Количество заболеваний по Украине достигло выше 9 тысяч. Мы все помним, что Минздрав говорил по этому поводу: если суточное количество заболевших будет больше 10 тысяч, то система здравоохранения не выдержит. Поэтому, есть вероятность, что со стороны государства централизовано может быть введен снова жесткий карантин, - сказал Александр Сенкевич.

Он призвал жителей Николаева носить маски в общественных местах, чтобы не заразиться самим и не заразить других вирусом COVID-19.

— Прошу вас соблюдать того, что уже установлено сегодня. В очередной раз напоминаю о ношении масок. Очень прошу вас носить маску. Я хочу в маске повсюду. И дело не в том, что я боюсь заболеть, я могу заболеть больше чем каждый из вас, потому что каждый день нахожусь в разных местах, общаюсь с разными людьми, бываю в больницах и так далее. Риск заболеть у меня большой. И ношу маску для того, чтобы защитить других людей, которые также могут заболеть. Мы стоим на пороге большого кризиса. И вопрос не в том, как сработает медицинская система или городская сфера здравоохранения, а как вообще она будет функционировать, выживет ли она с таким большим количеством людей, которые будут тяжело больными, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, ранее мэр Николаева уже неоднократно возмущался тем, что горожане пренебрегают требованиями ношения масок в общественных местах, в том числе и общественном транспорте. Александр Сенкевич также обратился в полицию, чтобы правоохранители штрафовали горожан, которые не носят маски в общественном транспорте.